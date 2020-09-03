"القباج" توضح استخدامات المحفظة الإلكترونية لمستفيدي "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المحفظة الإلكترونية عبارة عن محفظة افتراضية على التليفون المحمول تُوضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

وأكدت القباج أن فتح المحافظ الإلكترونية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة سيعتمد على عدة عوامل أبرزها التعرف على الوسائل الإلكترونية الخاصة بكل بنك وشركة محمول وسيتاح صرف المساعدات من أي فرع بنكي أو ماكينات ATM البالغة نحو 15 ألف ماكينة أو من جميع فروع الأربعة شركات لخدمات التليفون المحمول والتي تقدر بنحو 4500 فرع تتواجد في جميع أنحاء مصر، متاحة فى منافذ هيئة التأمينات وفروع مكاتب البريد، وهو ما يعني استخدام أكبر شبكة لصرف الأموال على مستوى الجمهورية، وهو ما سيسهم في منع التكدس والزحام نهائيا.

ولفتت القباج إلى أن استخدام المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول سيتيح العديد من الخدمات للمنتفعين ببرامج شبكات الأمان الاجتماعي؛ مثل:

- الصرف النقدي للمساعدات والنفقة والمعاشات من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول.

- تسيير التحويلات المالية من حساب المحفظة إلكترونية إلى حساب محفظة أخرى من محافظ الهاتف المحمول.

- تسهيل إجراء جميع المعاملات اليومية لشراء السلع والخدمات.

- إمكانية سداد جميع فواتير الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز بطريقة آمنة وسريعة ودون الحاجة للخروج من المنزل.

- إعادة شحن رصيد مالي للهاتف المحمول خصما من رصيد المحفظة.