اتحاد الكرة يتسلم "كأسين" من قسم حلوان.. "سرقا في 2013"

كشف مصدر مطلع أن اتحاد الكرة تسلم "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم من قسم حلوان، بعد سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة عام 2013، وهي الحادثة التي شهدت سرقة العديد من المتعلقات والأوراق الخاصة بالجبلاية.

وأضاف المصدر أن قسم حلوان أخطر اتحاد الكرة بوجود "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم، وبالفعل حصل اتحاد الكرة عليهما ويجري حالياً ترميمهما، بعد تعرضهما لبعض الكسور البسيطة.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عن اختفاء كافة الكؤوس الخاصة بالبطولات التي حصلت عليها المنتخبات من مقر الجبلاية، وليس كأس الأمم الإفريقية الذي احتفظ به الفراعنة، بعد الفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 فقط.