اتحاد الكرة: قد نطلب مهلة إضافية لتحديد الأندية المشاركة في أفريقيا

اعترف مصدر داخل اتحاد الكرة، بصعوبة تحديد الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية للنسخة الجديدة، قبل يوم 20 أكتوبر المقبل، قائلاً: "بالفعل اتحاد الكرة في مأزق ونتناقش حاليا للوصول لحلول لهذه الأزمة".

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الوطن سبورت": "في حالة عدم الوصول لحلول فإننا سنضع الملف بالكامل أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونطلب منه حلا سواء بمنحنا مهلة إضافية أو أي سيناريو آخر يتم الاستقرار عليه".

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