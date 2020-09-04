منحة مجانية لأولى مكفوفين بالثانوية العامة من جامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديم منحة خاصة بالجامعة، للطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة، لا تدخر جهدا في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لاسيما إذا كانوا من ذوي القدرات الخاصة، لأنهم يقدمون لشبابنا، نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ما تكون لاتمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز.

الخشت: الجامعة ستقدم كل الدعم والرعاية للطالبة لالتحاقها بكلية الإعلام بشعبة اللغة الإنجليزية

وأكد الخشت، أن الجامعة ستقدم للطالبة منحة كاملة للدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام تلبية لرغبتها، وستتحمل الجامعة كل نفقات دراستها، وإقامتها بالمدينة الجامعية إذا احتاجت.

وقال رئيس الجامعة، إن رعايتنا لأبنائنا المتفوقين بالجامعة، هو التزام وطني وإنساني، لأننا نحرص على أن نقدم للوطن جيلًا واعدًا مسلحًا بالعلم وأدوات العصر، وبالأمل، والإرادة، لمستقبل مشرق لمصر.

وقال الدكتور الخشت: إنه علم برغبة الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن سعادته بها، كنموذج للإرادة والأمل، مؤكدا أن رعايتها، جزء أصيل من خطط الجامعة واستراتيجيتها.