الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020 نتيجة التنسيق، حيث بدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية أمس الثلاثاء والمقرر أن تستمر حتى السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر، وأعلنت جامعة القاهرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب.

وتستعرض "الوطن في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الشروط المطلوبة للابتحاق بكلية آداب جامعة القاهرة، كالتالي:

قسم اللغة العربية وآدابها

- يقبل القسم عدد 150 طالب ويشترط أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري "المجموع الكلي + مجموع الـ 3 لغات".

- لا يقبل القسم الخريجين من اقسام مناظرة "خريجي دار العلوم وخريجي أقسام اللغة العربية في كليات الآداب والتربية والألسن وغيرها".

- يقبل القسم وفقا للشروط السالف ذكرها عدد 15 طالبا من المستجدين المحولين من كليات أخرى، وعدد 15 طالبا من المستجدين والباقين للإعادة المحولين من الاقسام الداخلية بالكلية.

قسم اللغات الشرقية وآدابها

- اللغة التركية: يقبل 150 طالبا من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الكلي.

- اللغة العبرية: يقبل 300 طالبا على أن يكون حاصلا على " 56 درجة في اللغة العربية + 30 درجة في اللغة الإنجليزية".

- اللغة الفارسية: يقبل 300 طالبا على أن يكون حاصلا على "54 درجة في اللغة العربية + 28 درجة في اللغة الإنجليزية".

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

أولا: الثانوية العامة المصرية

- أن يكون الطالب حاصلا على 48 درجة أو أعلى في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الطالب حاصل على 68 درجة على الأقل في مادة اللغة العربية.

- اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية لقياس مستوى الآداء اللغوي للطلاب.

ثانيا:الطلبة المحولين

- يقبل القسم الطلبة المحولين حتى بداية الدراسة فقط بنفس الشروط السابقة بالقسم.

- لا يتجاوز عدد الطلاب المحولين 20 طالبا.

- اجتياز امتحان تحديد المستوى.

ثالثا: الطلاب خريجي المدارس الألمانية والفرنسية

- أن يكون الطالب حاصلا على 98% في اللغة الإنجليزية.

- اجتياز امتحان تحديد المستوى.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها

- أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية.

- يقبل القسم الحاصلون على 153 في مجموع درجات اللغات الـ 3 ما يوازي 90%.

قسم اللغة الألمانية وآدابها

- يقبل القسم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الألمانية المعتمدة.

- يقبل القسم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية "إذا كانت مسبوقة بالشهادة الإعدادية من المدارس الألمانية".

- يقبل القسم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس حكومية أو خاصة أو لغات بشرط اجتياز المستوى B وفقا للإطار المرجعي الأوروبي لتعليم اللغة الألمانية من خلال معهد جوته.

- يقبل القسم الطلاب الوافدين والمحولين الذين ينطبق عليهم الشروط السابقة.

- لا يزيد عدد المقبولين بالقسم عن 30 طالبا.

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها

- لا يقبل أي تحويلات من كليات أخرى.

قسم اللغة اليونانية الحديثة

- لا يقبل أي تحويلات من كليات أخرى.

قسم اللغة اليابانية وآدابها

- يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة، على ألا يقل المجموع الكلي على 90% و 90% من مجموع اللغات "اللغة العربية + اللغة الإنجليزية" دون غيرهم.

- يقبل القسم التحويلات من الأقسام المناظرة وينطبق عليهم الشرط الأول.

- يقبل القسم طلاب المعادلات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في هذا العام فقط.

قسم اللغة الأسبانية وآدابها

- لا يقبل أي تحويلات من كليات أخرى.

قسم اللغة الصينية وآدابها

- يقبل القسم 60 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

قسم اللغة الإيطالية وآدابها

- يقبل القسم 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

قسم اللغة الروسية وآدابها

- يقبل القسم 30 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

قسم التاريخ

- يقبل 250 طالب على أعلى مجموع كلي.

قسم الجغرافيا

- يقبل القسم 200 طالب من أعلى المتقدمين في المجموع الكلي ومنهم 25% وافدين ومحولين من جامعات أخرى بشرط أن يكون الطالب حاصل على 348 درجة بالنسبة للأدبي و 369 درجة بالنسبة للعلمي.

قسم الفلفسة

- يقبل القسم الراغبين بالالتحاق به بشرط إجادة اللغة الأجنبية.

قسم علم النفس

- يقبل القسم عدد 80 طالب "60 طالب من الشعبة الأدبية و 20 طالب من الشعبة العلمية، وذلك زفقا لأعلى مجموع كلي.

- يفضل أن يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الـ 5رغبات الأولى.

- يقبل القسم إضافة إلى ذلك 5 طلاب فقط في نسبة المجموع الكلي من الوافدين والراغبين في التقدم للقسم.