حظك اليوم السبت 5-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج في علم الفلك إلى 4 مجموعات مختلفة، ويتميز كل برج منهم بصفات شخصية تميزه عن غيره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزلك السادس تمنحك نشاطا وتساعدك على تحقيق تفاهم أفضل مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال وقد تجمعك اليوم بالبعض مصالح مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى كلمات مشجعة من الأحباب والأصحاب المخلصين الذين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على الكسب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بنضج مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حافظ على حقوقك وعلى صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجم العالمي ويل سميث، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وقد تقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك قد تجد دعما يرضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك اليوم لحدوث سوء تفاهم مع من تحب أو شجار عائلي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وقد تشغلك قضايا مهنية ومالية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك لتتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة كلامك ولا تتسرع في ردود أفعالك ووعودك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.