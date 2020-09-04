حنان مطاوع تعتذر لإحدى المتابعات: "أنا آسفة"

أبدت الفنانة حنان مطاوع اعتذارها، لإحدى متابعات حكاية "أمل حياتي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "dmc"، قائلة لها: "أنا آسفة".

وفوجئت حنان مطاوع، بإحدى متابعات المسلسل، تُبدي إعجابها وتفاعلها مع الأحداث، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "يا رب الفنانة حنان مطاوع تكون فرحانة بالمسلسل اللي نكدت بيه علينا ده"، لترد عليها بقولها: "آسفة والله، اتفرجي للآخر هتتبسطي".

وكانت الحلقات الأولى من مسلسل "إلا أنا" حكاية "أمل حياتي"، شهدت إشادات كبيرة من جمهور السوشيال ميديا وجمهور الفنانة حنان مطاوع، خاصة بعد مشهد اكتشاف أن زوج شقيقتها هو حب عمرها.

وجاءت التعليقات على أداء حنان مطاوع كالتالي، يقول أحد المتابعين: "حنان مطاوع في الحلقة الأولى من مسلسل أمل حياتي، كالعادة تتفوق على نفسها، بأدائها السهل الممتنع الطبيعي، بعيدا عن أي تكلف أو تصنع، وشكلها البسيط بملامحها الأقرب للبنت المصرية، بدون أي عمليات تجميل، وفيلروبوتوكس مثل أكثر ممثلات الوسط‏، الجميلة المبدعة حنان مطاوع، تستحق دائمًا أن تكون الأفضل".

وقال آخر: "‏حنان مطاوع العباقرة لا ينقرضون في مصر.. أداء سلس بسيط وعميق ومؤثر ومقنع في إلا أنا (أمل حياتي) وربنا يحميكي يا بنت العمالقة".

وجاء تعليق آخر: "حنان مطاوع دليل على البساطة الراقية اللى بتحلى أى دور بتمثله".

وقال آخر: "حنان مطاوع عبقرية تمثيل.. إحساس وبساطة وصدق مرعبين، وبطولة كل الأعمال اللي مثلت فيها الأدوار التانية كانت هتنجح ألف مرة لو كانت هي أخذت الأدوار الأولى فيها، فعلاً من شابه أباه فما ظلم".

وعلق آخر: "حنان مطاوع مش لاقي كلام أقوله على حضرتِك خالص، لأني أتوقع أن الجمهور قال كل حاجة، والكلام خلص ومش عارفين نوفي حضرتِك حقك، بس أنا عايز أقول إني بحب حضرتِك جدا، وأي عمل بيبقى فيه حضرتِك، بنبقى عارفين أنه عظمة من غير ما نتفرج".

المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية فى معظمها، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة.