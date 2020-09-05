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حظك اليوم السبت 5-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل طموح ويحب المغامرة والإبداع ويتسم بالشجاعة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزلك السادس تمنحك نشاطا وتساعدك على تحقيق تفاهم أفضل مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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