حظك اليوم السبت 5-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لبق في تصرفاته، والجميع يعتمد عليه كثيراً لقدرته على تحمل المسئولية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.