صندوق مصر السيادي: دراسة آليات استغلال مجمع التحرير ومبني الحزب الوطني

بدأ صندوق مصر السيادي تحركاته مع وزارتي التخطيط والإسكان من أجل استغلال الأصول غير المستغلة، وعلى رأسها مبني مجمع التحرير وأرض مبني الحزب الوطني.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا ضم وزير الاسكان عاصم الجزار وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق قال الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا، مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

فيما قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق إن الصندوق سيعمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد افضل الإستخدامات لمبنى مجمع التحرير بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين فى المجالات المختلفة من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص، كما يبحث الصندوق سبل التعاون الاستثمارى مع المستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار فى أصول الصندوق بمنطقة القاهرة الخديوية لاثراء المنطقة بانشطة جديدة تعظم من قيمة هذه الاصول.

كما تطرق الاجتماع، للتوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه الشرب ضمن مخطط لتحسين البنية الأساسية وتوفير المياه الصالحة للإستخدام، حيث أبدى الصندوق اهتمامصا شديدًا بالتعاون مع وزارة الإسكان في بناء طاقات كبيرة لمعالجة وتحلية المياه ضمن الخطة الخمسية الحالية.

وأوضح سليمان أنه من المنتظر أن يشارك صندوق مصر السيادي عبر صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين في المساهمة في إنجاح المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه، والتي تتمثل في الخطة الخمسية الأولي التي تتضمن تنفيذ طاقات تحلية تصل إلى 1,4 مليون متر مكعب مياه يوميًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليارجنيه.

وكانت وزارة الإسكان أعدت خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلي 6 خطط خمسية تمتد من 2020 وحتى 2050، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة لتوفير طاقة 6.4 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، كما تعمل الوزارة على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى عبر إنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة محطات قائمة.