8 عوائد للمواطن والدولة من صندوق مصر السيادي
كتب:
محمد مجدي
04:05 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس غير التنفيذي للصندوق السيادي
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، أن هناك 8 عوائد تعود على الدولة من إنشاء صندوق مصر السيادي على المواطن وعلى الدولة، وجاءت تلك العوائد والفوائد كالآتي:
1- الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها.
2- المساهمة في استدامة التنمية.
3- تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية.
4- رفع مستوى البنية التحتية مما يعزز فرص إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة.
5- تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها قطاع السياحة.
6- حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة.
7- توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.
8- ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي من توافر خدمات بشكل أرقى في المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.