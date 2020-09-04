8 عوائد للمواطن والدولة من صندوق مصر السيادي

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، أن هناك 8 عوائد تعود على الدولة من إنشاء صندوق مصر السيادي على المواطن وعلى الدولة، وجاءت تلك العوائد والفوائد كالآتي:

1- الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها.

2- المساهمة في استدامة التنمية.

3- تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية.

4- رفع مستوى البنية التحتية مما يعزز فرص إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة.

5- تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها قطاع السياحة.

6- حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة.

7- توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.

8- ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي من توافر خدمات بشكل أرقى في المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.