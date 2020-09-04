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محمود مسلم

8 عوائد للمواطن والدولة من صندوق مصر السيادي

كتب:

محمد مجدي
04:05 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس غير التنفيذي للصندوق السيادي

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس غير التنفيذي للصندوق السيادي

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، أن هناك 8 عوائد تعود على الدولة من إنشاء صندوق مصر السيادي على المواطن وعلى الدولة، وجاءت تلك العوائد والفوائد كالآتي:

1- الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها.

2- المساهمة في استدامة التنمية.

3- تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية.

4- رفع مستوى البنية التحتية مما يعزز فرص إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة.

5- تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها قطاع السياحة.

6- حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة.

7- توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.

8- ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي من توافر خدمات بشكل أرقى في المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.

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