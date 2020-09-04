بالأرقام.. خريطة المساجد في مصر خلال 5 سنوات: الدولة تعمر بيوت الله

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة على قدم وساق، خلال السنوات القليلة الماضية، لمواجهة مشكلة البناء المخالف في مصر، سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي، لكن على الجانب الآخر خرجت حملات لتشويه هذه الخطة واستغلال بعض الوقائع التي شهدت إزالة لعقارات وأبنية ومساجد على أراضي مخالفة، لتحقيق منفعة عامة لصالح المواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية.

بعيدًا عن هذه الأصوات، فإن الأرقام تكشف الحقائق، فبعد 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، جاءت مصر في مقدمة الدول بملف إعمار المساجد، وذلك بعدد اجمالي المساجد في مصر الذي وصل نحو 150 ألف مسجد، حسب مصادر بوزارة الأوقاف.

"جمعة": ما تم بناؤه من مساجد في ست سنوات لم يحدث في العالم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، أنه في ست سنوات ما تم بناؤه من مساجد جديدة في مصرنا العزيزة ربما لم يبن في أي دولة أخرى على الإطلاق.

و أوضحت مصادر بالوزارة، لـ"الوطن" أنه تم بناء ما يزيد على (1200) مسجد جديد خلال السنوات الأخيرة، كما أن وزارة الأوقاف قامت بإحلال المساجد القديمة وإعادة بنائها أو صيانته، والتي وصل عددها ما يزيد على (3600) مسجدا، بالاضافة إلى احلال أكثر من (3000) مسجد قديم بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه سيتم افتتاح نحو 314 مسجدًا جديدًا خلال شهري سبتمبر واكتوبر، بدأت بافتتاحات الوزير اليوم بجنوب سيناء، والتي بلغت (14) مسجدًا جديدًا (7) مساجد بالمحمودية و(7) مساجد بجنوب سيناء.

وأضاف: "أنفقت وزارة الأوقاف 3 مليارات و250 مليونًا لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، كما أشرفت على إنفاق 3 مليارات جنيه من الجهود الذاتية لأهل الفضل، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد"، متابعًا أن الأوقاف افتتحت (1170) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، و (69) مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، افتتح اليوم (14) مسجدًا جديدًا (7) مساجد بالمحمودية و(7) مساجد بجنوب سيناء.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات سابقة خلال افتتاح مشروعات بالإسكندرية: إن الهدف من إجراءات مواجهة البناء المخالف هو تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا إن أي مسجد شملته قرارات الإزالة يتم بناء مسجد بديل له بعد اعمال التطوير ووفق مخطط عمراني سليم، دون أن يكون ذلك على أرض مخالفة، قائلا: "إزاي تبني بيت لله على أرض مش ارضك، أو في بناء مخالف، النبي مايرضاش بكدة".