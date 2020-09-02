الأوقاف: أنفقنا 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في 7 سنوات

أكدت وزارة الأوقاف أنها أنفقت خلال 7 سنوات نحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.

وأوضحت أن ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,458,709,881) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6,4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم إحلالها، 3602 مسجد خلال تلك الفترة، وأن التكلفة المالية بلغت 426 مليون جنيه، كما بلغت المساحة التي تم فرشها بالمتر 3 ملايين و 280 ألف متر مربع.