موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، ضمن منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة على "استاد القاهرة الدولي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Time Sports1 HD بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساء بتوقيت تونس.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 20 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 56 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.