الجيش الهندي: الأزمة الحدودية مع الصين يمكن حلها عبر المحادثات

قال قائد الجيش الهندي، الجنرال مانوج موكوند نارافان اليوم الجمعة إن الأزمة الحالية على الحدود بين بلاده والصين في منطقة الهيمالايا الغربية يمكن حلها عبر المحادثات.

وأضاف نارافان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، خلال زيارة لمنطقة لاداخ "نحن على ثقة أن المشكلة يمكن أن تحل بالكامل عبر المحادثات"، مضيفا أن الموقف على خط السيطرة الفعلية متوتر قليلا ، "في إشارة للحدود مع الهند التي عززت فيها نيودلهي قواتها لصد أي محاولات توغل صينية".

وكانت الهند أعلنت يوم الاثنين الماضي، إن جنودها أحبطوا تحركات عسكرية صينية "استفزازية" بالقرب من الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ، وذلك وسط مواجهة بين البلدين منذ عدة أشهر.