أميتاب باتشان يشيد بجهود الجيش الأبيض الهندي: يعملون في ظروف قاسية

أشاد الفنان البوليودي أميتاب باتشان، بجهود الجيش الأبيض الهندي من أطباء وفريق تمريض والذي يقاتلون فيروس كورونا المستجد.

وكتب النجم الهندي الشهير، عبر حسابه على تويتر: "الأطباء والتمريض ملائكة رحمة... يعملون في ظروف قاسية لمحاربة فيروس كورونا اللعين كل هذا لكي يجعلوا صحة مرضاهم آمنة... كل الدعم والصلوات للأطباء والتمريض الذين يعملون في ظل الظروف القاسية من أجل مرضاهم الدعاء والصلاه لهم"

كان أميتاب باتشان من أكثر الفنانين حرصًا على البقاء في المنزل منذ انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالمًا، كن حذرًا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.وأثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" زوجة نجل أميتاب باتشان إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي الكبير.