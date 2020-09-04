فيديو.. مصر تتفوق على تركيا وقطر في أعداد المساجد

منذ فجر التاريخ وكانت مصر ملاذا للمستضعفين وقبلة للخائفين، فوجد بنو إسرائيل على أرضها الأمان، واحتمى في أحضانها السيد المسيح، وكانت قاربا للمسلمين من أمواج الفتنة الهائجة في العصر الإسلامي المبكر.

أنشأت مصر خلال الفترة الماضية الكثير من المساجد، وتهتم منذ القدم بالمعمار الإسلامي، لذلك كان لمصر التفوق على الدول الأخرى في بناء المساجد، حيث إنه منذ عام 2014 أنشأت 1200 مسجد في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، بمعدل مسجد كل يومين.

وذكر تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، وحسب إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر أنشأت 130372 مسجدًا وزاوية حتى عام 2016، وزادت هذه النسبة عام 2017 إلى 132809 مساجد على مستوى المحافظات، فيما ارتفع عدد المساجد عام 2019 إلى 137465 مسجدًا وزاوية.

وتفوقت مصر في بناء المساجد والمعمار الإسلامي طوال عقود على الكثير من الدول، حيث إن تركيا تضم 88537 مسجدًا والتي تعود لمختلف العصور، وشهدت الحقبة السلجوقية والعثمانية بناء 7077 مسجدًا، فيما جرى بناء 80761 مسجدًا في تركيا بعد إعلان تأسيس الجمهورية، وبناء 13874 مسجدًا في السنوات الـ15 الماضية.

وقارن التقرير بين معدل الزيادة في أعداد المساجد التي تبنى سنويًا في مصر وتركيا، وكانت مصر متفوقة في هذا، حيث تزيد أعداد المساجد في مصر بمعدل 2400 مسجد سنويًا، بينما تركيا تأتي بمعدل زيادة 925 مسجدًا سنويًا، وبالعودة لأعداد السكان هناك مسجد لكل 189 مواطنًا مصريًا، بينما هناك مسجدًا لكل 215 مواطنا تركيا، وبلغ عدد المساجد في قطر 1988 مسجدًا، أي هناك مسجد لكل 500 شخص في قطر.