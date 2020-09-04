الأوقاف: أحكمنا السيطرة على كل المساجد والزوايا ولا متشددين بها

قال نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إنه تم افتتاح 14 مسجدا بمنطقة المحمودية بالقرب من محافظة الإسكندرية، و7 في جنوب سيناء، وتهتم الوزارة ببيوت الله، وبذلت جهود حثيثة في بناء المساجد من حيث المبنى والمعنى.

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للمبنى، فقد تم خلال الـ6 سنوات الماضية، قامت الوزارة بإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، بما يزيد عن 3 مليار جنيه، وتم ذلك في مايقرب من 3.600 مسجد، و9 الآف مسجد تم فرشهم بمساحة 3 مليار متر من السجاد، موضحا أن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد على مدار السنوات الماضية، وفي حدث تاريخي غير مسبوق، سيتم افتتاح 314 مسجد على مستوى الجمهورية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد أن الوزارة أحكمت سيطرتها على المساجد، وحاليا لا يوجد بها متشدد أو متطرف، ولا يصعد المنبر إلا من صرح له بالخطابة، وهو في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله، وينبغي أن تكون المساجد خالصة لله ظاهره وباطنه، مشيرا إلى أنه خلال فترة الافتتاح الجزئي، لم يتم فتح أية زوايا لأداء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، وتقوم الوزارة حاليا، بالعمل على دمج المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.

وتابع: "تم تقنين والسيطرة على كافة المساجد، وأصبحت كافة المساجد تابعة لوزارة الأوقاف، ولا توجد أية مساجد تابعة لجمعية أو جماعة، ووصلنا لـ527 مسجد تم تعديل اسمائهم حتى تكون تابعه للوزارة، والشؤون الهندسية للوزارة عاملة تصميم لكافة المساجد ومن يريد بناء مسجد عليه التوجه لوزارة الأوقاف، ومن ثم يحصل على الترخيص ويقوم بالبناء ومن ثم إعطاءه لوزارة الأوقاف لإدارته".