وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر

أعلنت وزارة الأوقاف عن تطوير وافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 منها 11 مسجد جديدا.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م بافتتاح (314) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها منها عدد (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منها خمسة مساجد إنشاء جديد، وعدد (194) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة منهم ستة مساجد إنشاء جديد.

وأعلنت الوزارة عن تسلم مديرية أوقاف الإسكندرية، سبعة مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهي مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي، وعزبة التيرو، ومسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة عزبة حجازي، ومسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، والبكاتوشي، ومسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبدالقادر محمد حمدي، ومنطقة القلعة، ومسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، وخورشيد ش الرحمة، ومسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس غيط العنب راغب، ومسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة.

كما سيتم افتتاح سبعة مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء غدا الجمعة، والمساجد هي مسجد الحق المبين، ومسجد عودة، ومسجد الفرقان بمدينة طور سيناء، ومسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، ومسجد السلام بمدينة نويبع، ومسجد أثبيت بوادي فيران، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خدمة بيوت الله وعمارها هي الرسالة الأولى لجميع العاملين بالأوقاف: "علينا الوفاء بحق هذه المهمة وبذل أقصى الجهد في تحويلها إلى واقع ملموس".

وأشاد الوزير بجهود الدولة المصرية في تنظيم عملية بناء المساجد بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله، بالشكل الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم في مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.