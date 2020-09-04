عاجل.. استجابة فورية لعلاج "السيدة المسنة" بعد توجيهات الرئيس السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مواطنة مسنة، تصادف مرورها بأحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر، قامت الأجهزة المعنية على الفور بالتوجه إلى منزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم لحالتها.

وكانت السيدة المسنة اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض، خلال لقائها به أثناء مرورها بأحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر.

واشتكت السيدة المسنة للرئيس، سوء حالتها الصحية، قائلة: "أنا تعبانة، عندي قلب وسكر وضغط وكبد".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيلبي كل طلبات السيدة المتعلقة بعلاجها، بعدما قالت له: إن أحدًا لم يستجب لعلاجها، لترد عليه قائلةً: "والمصحف منتخباك"، وقال رئيس الجمهورية: "أنا مصدقك".

وحاولت السيدة المغادرة، بعد حديث الرئيس معها، لكن الأخير أصر على أن تستكمل حديثها قائلًا: "استني انتي عاوزة تمشي؟!".

ودعت السيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إن شاء الله يراضيك".