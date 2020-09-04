بالفيديو.. مسنة استجاب لها السيسي: "ربنا يراضيك"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواطنة مسنة، تصادف مرورها خلال أحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر.

واشتكت السيدة المسنة للرئيس، سوء حالتها الصحية، قائلة: "أنا تعبانة، عندي قلب وسكر وضغط وكبد".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيلبي كل طلبات السيدة المتعلقة بعلاجها، بعدما قالت له: إن أحدًا لم يستجب لعلاجها، لترد عليه قائلةً: "والمصحف منتخباك"، وقال رئيس الجمهورية: "أنا مصدقك".

وحاولت السيدة المغادرة، بعد حديث الرئيس معها، لكن الأخير أصر على أن تستكمل حديثها قائلًا: "استني انتي عاوزة تمشي؟!".

ودعت السيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إن شاء الله يراضيك".