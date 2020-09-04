الرئيس يستمع لشكوى سيدة مريضة: عنينا ليكي كل اللي انتي عايزاه هيتعملك

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وذكر متحدث الرئاسة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، كما حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

والتقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.