سائقة وبائع ومسنة.. لقاءات السيسي والمواطنين "هدية وسؤال ودعوة لمصر"

رغم جائحة كورونا، دائماً ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة الدائمة لتنفيذ المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية بنفسه من خلال جولات وسط المواطنين للاطمئنان على أحوالهم.

وفي جولة الرئيس السيسي اليوم الجمعة التفقدية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر التقى بإحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً.

هذه السيدة المسنة لم تكن هي الأولى التي يلتقيها الرئيس السيسي خلال جولاته التفقدية للمشروعات القومية وأحوال الناس، حيث سبقها لقاءات له مع مواطنين آخرين مثل بائع التين الشوكي وسيدة الميكروباص وسيدتا حي الأسمرات وغيرها.

بائع التين الشوكي

في لفتة إنسانية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النزول من سيارته ولقاء أحد المواطنين من الباعة الجائلين، الذي تصادف وجوده أثناء تفقد الرئيس مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر في 1 يوليو الماضي، والذي استفسر على أحوال المعيشية الخاصة به والتعرف على أي متطلبات له ووجه بتنفيذها على الفور.

شباب حادث الموتوسيكل

أثناء جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى في 15 يونيو الماضي لعددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، تصادف خلالها تعرض شابين لحادث سير بدراجة بخارية موتوسيكل، الأمر الذي جعل الرئيس يتوقف بسيارته للاطمئنان على صحة الشابين.

وطلب الرئيس السيسي من الطبيب المرافق للموكب الرئاسي الكشف على الشابين للاطمئنان على سلامتهما، ودار حديث ودي بين الرئيس والشابين، وعاتبهما مازحا بسبب عدم ارتدائهما خوذات الوقاية التي ينص قانون المرور على إلزام راكبي الدراجات البخارية بارتدائها لحمايتهم.

وبحسب عمر مصطفى، أحد شابي حادث الموتوسيكل الذي قابلهما الرئيس، أنه توجه هو صديقه عقب الحادث بناء على اتصال من مندوب الرئاسة بهم دعاهم فيه للحضور وحصلوا على هدية خوذة له ولصديقه مينا من الرئيس.

سائقة الميكروباص

في 13 ديسمبر 2018 استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيدة تعمل على سيارة أجرة ميكروباص خلال تفقده عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على مصافحتها والحديث معها وتعرف على المشاكل التي تقابلها.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بحل جميع مشاكل سيدة الميكروباص، وتواصلت الرئاسة معها وتم استقبالها وتسلميها سيارة ملكاً لها للعمل عليها.

سيدتا حي الأسمرات

أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12 يونيو الماضي مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات التقى بسيدتين في المنطقة للتعرف على أحوالهم المعيشية.

وحرص الرئيس السيسي أثناء لقائه السيدتين على تبادل الحديث معهما عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم والاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وفي نهاية الحديث، وجهت السيدتين الدعوة للرئيس السيسي لزيارتهن لشرب الشاي وهو ما رد عليه الرئيس بأنه شيء يشرفه وطلب منهم الدعوة لمصر.