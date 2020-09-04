بدء التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالتحرش ومواجهته بشهادات مريضاته

بدأت جهات التحقيق بالغربية التحقيق مع "م. ج" الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بمريضاته السيدات أثناء جلسات العلاج داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

وقال مصدر مطلع إنه يجرى حاليا مواجهته بشهادات ضحاياه من الفتيات، مضيفا أن فريقا من المحققين بدأوا في سماع أقوال الطبيب المتهم، في الاتهامات المنسوبة إليه عبر شهادات لفتيات على صفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتهمه بالتحرش بهن أثناء علاجهن، ومحاولته إقناعهن بممارسة أعمال منافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وأوضح المصدر أن هناك 7 شهادات ضده لفتيات اتهمنه بالتحرش أثناء علاجهن من مشكلات نفسية، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء الفتيات فى سرية تامة لأخذ أقوالهن على حدة ثم مواجهتهن بالمتهم.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الغربية، تداولوا شهادات تتضمن اتهام فتيات لطبيب نفسي بالتحرش بهن في عيادته، ودوَّنت الفتيات شهادتهن والوقائع التي تعرضن لها داخل عيادته على صفحاتهن، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".