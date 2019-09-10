"يجري عمليات تجميل".. القبض على مصري انتحل صفة طبيب في الكويت

أوقف رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، نشاط دكتور تجميل وهمي يحمل الجنسية المصرية، اتخذ من إحدى الشقق في منطقة حولي مقرا لإجراء عمليات تجميل بأسعار منخفضة التكاليف وعثر داخل "الشقة" على الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال مصدر أمني لـ "القبس"، إن الطبيب الوهمي يعمل في الأصل مندوبا لإحدى الشركات في البلاد، وانه نشر إعلانا تجاريا عن أنه طبيب متخصص في إجراء عمليات التجميل، يجريها بأسعار رمزية، الأمر الذي أثار شكوك رجال المباحث الذين تابعوا الإعلان وتوصلوا إلى شقة المتهم.

وأوضح المصدر، أن رجال المباحث وبعد إجراء التحريات ومراقبة المتهم والاستعلام عن بياناته تبين أنه دخل البلاد قبل نحو 7 سنوات، وعمل في العديد من الشركات الخاصة، وليس له علاقة بالطب بتاتا، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، والقبض عليه.

وأشار إلى أنه عقب ضبطه اعترف بنشاطه الإجرامي في إجراء عمليات تجميل بغرض الربح المادي السريع. وقال إنه كان يتابع البرامج الطبية، ويخصص جزءا كبيرا من وقته على «يوتيوب» ليتعلم كيفية إجراء عمليات التجميل.