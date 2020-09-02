رئيس ملاك عقار "الطبيب المتحرش": "عندنا ولاد".. لن نسمح بوجوده حال إدانته

قالت شيماء عباس، رئيس اتحاد الملاك للعقار الذي تتواجد به عيادة الدكتور باسم سمير والمعرف إعلاميا بـالطبيب المتهم بالتحرش، إنَّ الأخير يسكن بالعقار وله عيادته الخاصة بها أيضًا، موضحًا "تعاملت معه على مدار أكثر من 17 عامًا، لم تأت شكوى واحدة منه".

"هتصلحوا الأسانسير امتى".. آخر حوار دار بين رئيس ملاك العقار والطبيب المتحرش

وأضافت رئيس اتحاد الملاك للعقار، لـ"الوطن": "تفاجأنا بالأمر، وعرفنا بالاتهامات الموجهة إليه عن طريق السوشيال ميديا والتليفزيون، وصُدمت مما قيل، إلا أنني لا استطيع اُجزم بحدوث تلك الوقائع".

رئيس اتحاد الملاك للعقار: لن أسمح بالإضرار بسمعة العقار

وتابعت رئيس اتحاد الملاك للعقار: "أنا عندي ولاد ولن أسمح بالإضرار بسمعة العقار، فإذا ثبُت اتهام الطبيب في تهمة التحرش، فلن نسمح له بالبقاء داخل العقار"، مشيرة إلى أنَّ آخر حوار دار بينها، طان بأمس، بمدخل العقار، حيث سألها عن موعد إصلاح العطل بالمصعد، وانصرف بعدها دون الحديث في الموضوع المذكور.

شيماء عباس: لم نسمع عن بناته وزوجته أي شيء يمس الشرف

وأكّدت رئيس اتحاد الملاك، أنَّها تعاملت مع زوجته وأبنائه "لم نسمع عنهم أي شيء يمس السمعة أو الشرف".

وكان الممثل عباس أبوالحسن، أعلن قبل شهرين تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان في أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، فيما أعلن بعدها بساعات المغني تميم يونس، تعرضه للواقعة في أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة، وتقدما الثنائي ببلاغ ضده عقب ذلك.