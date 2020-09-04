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محمود مسلم

الحكومة الموريتانية تتوقع انخفاض النمو بنسبة 3.2% بسبب كورونا

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أ ش أ
08:12 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
موريتانيا

موريتانيا

توقع رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال أن ينخفض نمو الناتج الداخلي الخام في بلاده هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة 3.2% بدلا من أن يرتفع بنسبة 6.3%.

وتوقع ولد بلال - خلال عرضه لبرنامج حكومته على البرلمان، اليوم الجمعة - ارتفاع التضخم بنسبة 3ر9 بالمائة وانخفاض رصيد الموازنة من 0.3% إلى 5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات لتمويل إجراءات التصدي الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية من جهة، ولانخفاض الإيرادات جراء تباطؤ النشاطات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية التي أملتها من جهة أخرى.

وتحدث عن خطة استثمارية هي الأكبر في تاريخ البلاد، من حيث مواردها ومن حيث شمولها، حيث أنها ستخصص أزيد من 240 مليار أوقية موريتانية على فترة 30 شهرًا.

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