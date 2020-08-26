ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا إلى 6977 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بوباء كورنا المستجد "كوفيد 19"، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6356 شخصا،، فيما تابع 463 علاجهم في المستشفيات، فيما وصلت الوفيات إلى 158 حالة.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد إلى 42619 مصابا، و1465 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 391 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 29886 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.