كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6885 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 23.086.972 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 802.117، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.686.672حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الجمعة، تسجيل 37 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، لترتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 6885 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت الوزارة الموريتنية في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، أنه وبعد إجراء 466 فحصا، تم تسجيل 63 حالة شفاء، لتبلغ حصيلة حالات التعافي من الوباء إلى 6186 شخصا، والوفيات لـ158 وفاة في حين يتابع 541 علاجهم في المستشفيات.

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في المغرب إلى 49247 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، لترتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 817.

وأوضحت الوزارة المغربية، في بيان، أنه تم تسجيل 1609 حالة إصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الإصابات إلى 49247 حالة.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 1393 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة التعافي من كورونا المستجد إلى 34199 حالة.

وفي سياق متصل، سجلت عددا من الإصابات بالوباء في أوساط بعض الأندية المغربية، بتسجيلها حصيلة جديدة في صفوف فريق نهضة بركان، بإصابة 8 من عناصر الفريق منهم 5 لاعبين واثنان من الطاقم الطبي وحالة ضمن الطاقم الإداري.

وأعلنت لجنة المسابقات المغربية، تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة، هي رجاء بني ملال ضد الاتحاد الرياضي لطنجة، وأولمبيك خريبكة ضد نادي النهضة البركانية، ونهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادي الوداد الرياضي، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات في صفوف 3 فرق هي "نهضة بركان واتحاد طنجة والوداد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الجزائر إلى 1411 حالة وفاة

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء بالجزائر، جمال فورار، أمس الجمعة، ارتفاع الإصاات بالوباء إلى 40258 مصابًا، و1411 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 411 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 28281 حالة.

وأضاف "فورار"، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 41 مريضًا بالعناية المركزة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحّة في بيان، أنه تمّ إجراء، أمس الأول الخميس، 1699 تحليلا مخبريا من بينها 51 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ إجمالي التحاليل 120832.

وأوضحت الوزارة التونسية، أنه تمّ تسجيل 80 تحليلا إيجابيا من بينهم 64 حالة جديدة: 60 حالة محلية و4 حالات وافدة، و16 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، وفقا لما نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية، أمس الجمعة.

وتمّ منذ تاريخ فتح الحدود في 27 يونيو الماضي، تسجيل 1406 حالة مؤكدة منها 470 حالة وافدة و936 حالة محلية.

بدوره، وصف المدير العام للصحة في تونس، الطاهر قرقاح الوضع الوبائي الحالي بـ''الجدّي'' والذي يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء.

وأكد المدير الجهوي للصحة بتطاوين الطيب شلوف، تسجيل إصابة جديدة محلية بكورونا المستجد بمعتمدية تطاوين الشمالية ليرتفع إصابات الولاية منذ إعادة فتح الحدود إلى 45 إصابة، 14 منها وافدة و 31 محلية، كما سجلت الجهة حالتي وفاة و حالة شفاء.

بدوره، قال المدير الجهوي للصحة بالنيابة في قابس يحيى حمدي، مساء أمس الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة في الحامة، فيما سجلت ولاية سوسة، 15 إصابة محلية جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 103.

وأعادت السلطات التونسية فرض حظر التجول في مدينة الحامة جنوب شرقي البلاد، والتي تواجه زيادة في عدد الإصابات بكورونا المستجد، وعلقت جميع رحلات القطار إليها.

وقال رئيس بلدية المنطقة ناصف الناجح لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنه جرى فرض حظر تجول بين الخامسة بعد الظهر والخامسة صباحا لأسبوع في المدينة التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

وأوضح "الناجح"، سجلت الحامة 441 إصابة بكورونا المستجد، غالبيتها لدى شباب لم تظهر عليهم أعراض، و5 وفيات منذ مارس الماضي.

وفي ليبيا، أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد ببلدية زليتن، أمس الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بالوباء داخل البلدية، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المختبر المرجعي زليتن حلل 102 مسحة أنفية للكشف عن كورونا المستجد ليتبين سلبية 85 عينة، وإيجابية 14، إلى جانب تسجيل حالة شفاء وإيجابية 3 عينات موجبة لحالة مكررة لم تشف بعد.

ارتفاع إجمالي حالات الوفيات بكورونا في سرت إلى 3 حالات

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة كورا المستجد بسرت محمد الأميل، وفاة حالة مصابة بالوباء، ليرتفع عدد الوفيات بالوباء في البلدية إلى 3 حالات، موضحا في تصريح لـ"بوابة الوسط" الإخبارية، أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة في سرت وصل إلى 19 حالة.