تفاصيل قضية "عصابة القرصنة" على عملاء شركة شحن: المتهمان طالبان

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، تفاصيل قرصنة طالبين للبريد الإلكترونى لشركة شحن، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعملائها واستغلالها فى عمليات تسوق إلكتروني.

وذكرت التحريات إنه تبلغ من مسئولي إحدى شركات الشحن بقيام (طالبينّ ومقيمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بالاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدمي الشركة وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء، واستخدامها فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنهــا للبــلاد.

وذكرت التحريات قيام أحدهما باستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها، حيث تبين أن قيمة العمليات الشرائية ومصاريف الشحن والجمارك تجاوزت 140 ألف جنيه.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جهاز "لاب توب" و3 هواتف محمولة وجميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على العديد من الملفات التى تشمل البرامج التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، والعديد من الرسائل الخادعة، وكذا محادثات ورسائل متبادلة مع آخرين تؤكد نشاطهما الإجرامى.