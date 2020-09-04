رجالة وستات.. أسبوع اتهام الأطباء بالتحرش: النيابة تحقق والنقابة تهدد

شهد هذا الأسبوع اتهام طبيبين بتهم منافية للأداب العامة ويعاقب عليها القانون، الأول طبيب أسنان المتهم بالتحرش بالرجال، والثاني طبيب نفسي متهم بالتحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة.

وألقت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية القبض علي الدكتور أحمد أحمد الجوهري الطبيب النفسي بتهمة التحرش بعدد من السيدات.

جاء القبض على الطبيب النفسي بعد تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوي بإحدى صفحات فيس بوك تتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظياً وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.

ومن جانبها، ردت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، على الواقعة بأن النقابة لن تتدخل في قضية الطبيب النفسي المتهم بالتحرش، بالنساء في طنطا، خاصة وأنها لم تصلها أى شكوى او بلاغ ضده، كما أن الأمر أصبح بين يدي النيابة تحقق فيه، وتثبت براءته او إدانته، مؤكدة إن جريمة التحرش تحالف آداب المهنة ولا يمكن قبولها أو التهاون معها.

وأضافت الشافعي لـ"الوطن"، أنه في حال إدانة الطبيب من حق النقابة سحب رخصة مزاولة المهنة منه.

واقعة الطبيب النفسي ليست الأولى لاتهام الأطباء بالتحرش خلال هذا الأسبوع، فقد أعلن الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس ببلاغ رسمي، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طبيب أسنان يتهماه فيه بالتحرش بالرجال.

ومن جانبه، أمر النائب العام بمباشرة والتحقيق في بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بالرجال، بعد تلقى النيابة العامة، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم، وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.

وناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في حال وجود شكوى في حق أي طبيب عليهم التوجه إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة كافه الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح، ولن تقوم بالتستر على أي مذنب وهددت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، حال ثبوت تلتهم الموجه.

وفي المقابل، رد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بعد كشف اسمه من تميم يونس وعباس أبوالحسن، في بيان، أكد فيه أن هناك حملة مضلله لاتمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر السوشيال ميديا.