خبير قانوني: السجن من 7 لـ10 سنوات ينتظر طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنَّ الادعاءات المترددة بتورط طبيب أسنان شهير بالإسكندرية، بالتحرش وملامسة أعضاء الرجال الذكرية في أثناء الكشف عليهم، تعرّضه للسجن من 7 إلى 10 سنوات بتهمة هتك العرض وليس التحرش.

وأوضح المحامي بالنقض، أنَّ تلك الوقائع يثبتها تعدد البلاغات وتكرارها ضد الشخص نفسه وبالأسلوب ذاته، وتقدم أشخاص بالشهادة ضده سواء برؤية تلك الوقائع أو التعرض لها أو بوجود تسجيلات أو مقاطع مصورة يظهر فيها ذلك الفعل، لكن يشترط أن يتقدم المجني عليه ببلاغ أو يقيم الدعوى خلال المدة القانونية التي لا تتجاوز 3 سنوات من وقوع الجريمة.

وأضاف المحامي أنَّ هناك فرق كبير بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب، فالتحرش يقع من ذكر على أنثى بملامسة أجزاء من جسدها غير الأجزاء التناسلية، أما هتك العرض فيقع من رجل على امرأة أو رجل أو غيره، والاغتصاب هو مواقعة الأنثى بغير رضاها، وتصل عقوبته للإعدام في حالات معينة، بينما تكون أقل مدة عقاب فيهم مادة التحرش وأقصى عقوبة فيها سنتين.

وكان الممثل عباس أبو الحسن، أعلن منذ شهرين عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالإسكندرية في أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، فيما أعلن منذ ساعات المغني تميم يونس لتعرضه للواقعة نفسها في أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة.