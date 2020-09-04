أحمد الخطيب: استعادة المساجد وإخلاؤها من التطرف أزعج الإخوان

قال أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن هدم المساجد من الأكاذيب التي تثيرها جماعة الإخوان الإرهابية من حين لآخر، إذ تصر على إثارة الفتن الطائفية والعرقية والقبلية في المجتمع المصري، مستغلة بعض الأزمات والتصريحات، التي وُضعت في غير محلها، حتى تقول إن هناك أزمة في هذا المجال.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الواقع يكشف عكس ذلك، لافتًا إلى أن كذب الإخوان المستمر والمتكرر، يمنح الدولة فرصة جيدة لإعلان حقيقة الوضع، مشيرًا إلى أن الكثير من الإنجازات لا يُكشف عنها بشكل جيد.

وتابع أن ما يزعج الجماعة في ملف تنظيم الدولة المصرية للمساجد، أنها تريد إثارة القلاقل دائمًا، ومحاولات فاشلة لدفع الناس للثورة على الدولة المصرية، بعدما جرى استرداد المساجد للشعب المصري التنويري المعتدل، بعيدًا عن الخطاب الإرهابي المتطرف.

وأردف أن الإخوان تريد أن يثور الناس على الدولة المصرية، من باب تخريب الدولة وإثارة الناس، وأن تنظيم المساجد من أبرز إنجازات الفترة الماضية، إذ جرى السيطرة على عدد كبير من المساجد والزوايا، وإخلاؤها من الأفكار المتطرفة، بعدما كان عدد كبير من المساجد، أوكارًا للجماعات الإرهابية والخطاب المتشدد.