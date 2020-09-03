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العقوبات تنتظر لاعبي الأهلي بقرار من الخطيب

كتب:

علي سمير
01:23 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الخطيب وسيد عبد الحفيظ

الخطيب وسيد عبد الحفيظ

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنذارًا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول خلال الساعات القليلة الماضية، عقب المشادة التي وقعت بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، في مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكشف مصدر مُطلع أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أبلغ لاعبي الفريق بتوقيع عقوبات صارمة على جميع اللاعبين، حال التجاوز أو هدم ثوابت النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 

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