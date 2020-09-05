حظك اليوم السبت 4-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بتركيزه الشديد على تحقيق أهدافه، ما يضع على عاتقه مسئوليات كبيرة يسعى لتحقيقها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وقد تقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.