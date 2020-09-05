حظك اليوم السبت 5-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.