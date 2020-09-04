عمرو دياب يستعد لإحياء أول حفل بحضور الجمهور بعد جائحة كورونا

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بحضور جمهور في 30 أكتوبر الجاري بكايرو فيستفال سيتي مول.

وتم طرح تذاكرالحفل بأربع فئات: 400 جنيه، 750 جنيها، و1000 جنيه، و1500 جنيه.

يأتي الحفل في ظل إجراءات احترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل فى استقبال 25‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، ودخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، ومسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.

وأحيا المطرب عمرو دياب مؤخرا أولى حفلاته الأونلاين عبر تطبيق أنغامي.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع وتطبيق "يوتيوب"، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يُذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.