فيديو.. عمرو دياب يطرح كليب "ده لو اتساب"

طرح النجم عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "ده لو اتساب"، والتي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيًا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية على شواطئ الساحل الشمالي.

"ده لو اتساب" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

من ناحية أخرى، مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحًا كبيرًا يومًا بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.