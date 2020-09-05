حظك اليوم السبت 5-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وقد تشغلك قضايا مهنية ومالية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك لتتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة كلامك ولا تتسرع في ردود أفعالك ووعودك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.