الكهرباء تقدم 7 آليات للاستخدام الأمثل وخفض قيمة الفاتورة: "الاعتماد على الليد"

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الإرشادات العامة لمستهلكي قطاع الكهرباء ليتمكنوا من الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة في المباني، وخفض قيمة فواتير الاستهلاك، في ظل ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.

وتستعرض "الوطن"، آليات ترشيد الكهرباء، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات "الكهرباء" للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة

ـ الاهتمام بصيانة الأسانسيرات باعتباره المستهلك الرئيسي للكهرباء في المباني والمنشآت العامة.

ـ توعية الأطفال بعدم استخدام الأسانسيرات والأنوار كوسيلة للعب أو الترفيه.

ـ يفضل عدم استخدام الأسانسيرات في حالة النزول كلما أمكن بالنسبة للأدوار الأول والثاني والثالث.

ـ عدم استخدام الأسانسير في تحميل الأثاث والمخلفات.

ـ يفضل عدم المبالغة في تعليق الزينات في المناسبات المختلفة.

ـ الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المباني.

ـ بالنسبة للمنشآت التجارية والعامة يفضل تركيب جهاز حساس للإضاءة لترشيد الاستهلاك.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.