فاتورة استهلاك الكهرباء في الشقق المغلقة: 9 جنيهات شهريا

كشف الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه لا يجري خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وأنما يجري الخصم بناءً على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط.

وأشار إلى أنه في حالة عدم الاستهلاك "مغلق" يقوم العداد مسبوق الدفع في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا، في حالة عدم الاستهلاك.

شرائح خصم مقابل خدمة العملاء هي:

- الشريحة الأولى جنيه واحد.

- الشريحة الثانية جنيهان.

- الشريحة الثالثة 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 40 جنيهًا.

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش/ ك.و.س.

شرائح المحاسبة لعام 2020

- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرش/ ك.و.س

- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش / ك.و.س

- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرش/ ك.و.س

- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرش/ ك.و.س

- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرش/ ك.و.س

المستهلك أكثر من 650 كيلو وات

- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرش/ ك.و.س

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش/ ك.و.س

وأشار عبدالدايم إلى أن هناك خصم في الشريحة الثالثة يسمى فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة ويكون قيمته 22 جنيها للأسعار الحالية.