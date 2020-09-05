حكاية قتل ودفن جثمان عريس البحيرة بصحراء الشيخ زايد على يد العروس

قبل أسابيع من حفل الزفاف، حدثت الفاجعة بتخدير وقتل عريس البحيرة ودفن جثمانه في صحراء الشيخ زايد بالجيزة.

الواقعة بدأت ببلاغ من شقيقة المجني عليه، يفيد تغيبه عن المنزل لمدة 3 أيام، وتولى قطاع الأمن العام البحث في أسباب اختفاء الشاب الثلاثيني، فكانت المفاجأة أن العروس قامت بتخديره وقتله ودفنت جثمانه في صحراء مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة بمعاونة حبيبها ليتزوجا.

تفاصيل الواقعة المروعة شرحت تفاصيلها العروس، بقولها إنها اتفقت مع حبيبها على التخلص من عريسها بقتله لرفضه فسخ خطوبتهما والتمسك بها والموافقة على كل طلباتها.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة خطيبة المجني عليه وصديقها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وبالفحص تبينت سابقة تقدم شقيق المجنى عليه ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 7 أغسطس متوجهاً لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

وتشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء المتغيب سائق وخطيبة المجنى عليه، مُقيمان في البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لرغبة السائق وخطيبة المجنى عليه فى التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج.

حيث قام السائق باصطحاب المجنى عليه بالسيارة الخاصة به بدعوى توصيله لمحل عمله وفى طريقهما قاما بتخديره وتوجه به لإحدى الأراضى الصحراوية بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وقاما بقتله ودفن جثمانه.

وقررت جهات التحقيق حبس العروس وحبيبها على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بعدما كشفت المباحث والنيابة العامة عن تفاصيل الجريمة الموثقة باعتراف المتهمين بتفاصيل الجريمة ودوافع ارتكابها، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.