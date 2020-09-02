محافظ البحيرة: تنفيذ 55 قرار إزالة لتعديات على المجاري المائية

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الأجهزة التنفيذية ازالت 55 تعديًا بمركزي المحمودية وأبو حمص، بإجمالي مساحات 2450 مترًا مربعًابالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية.

وأوضح أن الحملات نفذت 40 قرار إزالة لتعديات على ترعة المحمودية بالبر الأيمن عبارة عن مبانٍ وأسوار على مساحة ٢٠٠٠ مترصا مربعًا ملك هندسة ري أبوحمص وبتأمين من مركز شرطة أبوحمص، إلى جانب تنفيذ 15 قرار إزالة بمساحة إجمالية 450 مترًا مربعًا عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت وخرسانة مسلحة وعشش وردم بالمجرى المائي، بهندسة صرف الرحمانية، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالمحمودية وحماية أمنية من مركز شرطة المحمودية.