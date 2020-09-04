مباحثات إماراتية مصرية حول الأوضاع شرقي المتوسط

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره المصري سامح شكري عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وخلال اتصال هاتفي استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، حسب "وام".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.