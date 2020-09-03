البحرين توافق على مرور الطائرات الإسرائيلية من وإلى الإمارات في مجالها

أوضح بيان للحكومة البحرينية، موافقة المملكة على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

وصرح مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، بأنه "صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".