القصة الكاملة لدقائق الرعب والفزع داخل نادي الزمالك بعد سقوط طفل في حمام السباحة

فتحت الجهات المختصة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط طفل داخل حمام نادى الزمالك بالعجوزة، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الطفل 4 سنوات كان يلعب داخل النادى وأثناء سيره سقط فى حمام السباحة، وتمكن رواد النادى من إنقاذه قبل الغرق، وسرعان ما حضرت سيارات الأسعاف ونقلت الطفل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة في حالة حرجة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن الطفل يتم إيداعه فى إحدى غرف الرعاية بمستشفى الشرطة، وانتقلت فريق من المحققين إلى المستشفى لسماع أقوال أسرة الطفل واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للطفل من خلال أقوال الأطباء المشرفين على الحالة، الذين أكدوا أن حالته الصحية سيئة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن فريق من المحققين انتقل غلى مقر النادى وتحقظت القوات على الكاميرات لتفريغها ومعرفة تفاصيل الواقعة، كما استجوبت عدد من شهود العيان من رواد النادى والعاملين فيه والمشاركين فى إنقاذ الطفل والذين أكدوا أن الواقعة لم تستغرق سوي دقائق معدودة وسادت حالة من الهلع والرعب داخل النادى بعد سقوط الطفل، وبدأت القوات فى استجواب المسئولين فى النادى للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وشهد نادي الزمالك سقوط طفل داخل حمام السباحة، في كارثة إنسانية جديدة داخل النادي الأبيض.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الواقعة، حيث كان "حمام السباحة" مزدحما، وتواجد طفل عمره 4 سنوات، على "عوامة" كانت تشكو والدته من زحام الحمام.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن سبورت": "فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل الغواصون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة.

وأكمل: "تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى الشرطة، من أجل محاولات إسعافه".

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مقر النادي، وأجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، وتم استجواب بعض مسؤولي النادي والغواصين من أجل معرفة الحقيقة، وما زالت التحقيقات جارية.

وتحفظت القوات على الكاميرات، وبدأت في مناقشة عدد من الشهود ومسؤولي النادي، للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما استدعت القوات، أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة، وعما إذا كانت ستتهم أحدا من عدمه.