عاجل.. كارثة في نادي الزمالك بعد سقوط طفل في حمام سباحة

قالت مصادر مطلعة، إن طفلًا سقط داخل حمام السباحة بنادي الزمالك بمنطقة العجوزة، في كارثة إنسانية جديدة.

وأضافت المصادر أن الطفل كان في النادي وسقط داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وجرى انتشاله ونقله إلى المستشفى بمنطقة العجوزة وجارٍ إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مقر النادي، وأجرت تحقيقات موسعة فى الواقعة.

وتحفظت القوات على الكاميرات، وبدأت فى مناقشة عدد من الشهود ومسؤولي النادي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيما استدعت القوات أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة، وعما إذا كانت ستتهم أحدًا من عدمه.