بدء التحقيق في واقعة سقوط طفل في حمام السباحة بنادي الزمالك

قالت مصادر مطلعة، إن جهات التحقيق، بدأت في الاستماع لأقوال أسرة الطفل "4 سنوات"، الذي سقط في حمام السباحة بنادي الزمالك وتم انتشاله من المياه ونقله إلى مستشفى الشرطة للعلاج، لسؤالهم هل يوجد اتهام لأي شخص بالتسبب في سقوط نجلهم من عدمه، كما استدعت المسؤولين عن حمامات السباحة بالنادي لسماع أقوالهم.

يذكر أن مأمور قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغا من مستشفى العجوزة، بوصول طفل 4 سنوات، في حاله غيبوبة بسبب سقوطه في حمام سباحة بنادي الزمالك، وعلى الفور تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.