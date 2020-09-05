رئيس التحرير

محمود مسلم

بدء التحقيق في واقعة سقوط طفل في حمام السباحة بنادي الزمالك

جهات التحقيق تبدأ سؤال أسرة الطفل والمسئولين عن حمام السباحة بالنادي

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:31 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
نادي الزمالك

نادي الزمالك

قالت مصادر مطلعة، إن جهات التحقيق، بدأت في الاستماع لأقوال أسرة الطفل "4 سنوات"، الذي سقط في حمام السباحة بنادي الزمالك وتم انتشاله من المياه ونقله إلى مستشفى الشرطة للعلاج، لسؤالهم هل يوجد اتهام لأي شخص بالتسبب في سقوط نجلهم من عدمه، كما استدعت المسؤولين عن حمامات السباحة بالنادي لسماع أقوالهم.

يذكر أن مأمور قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغا من مستشفى العجوزة، بوصول طفل 4 سنوات، في حاله غيبوبة بسبب سقوطه في حمام سباحة بنادي الزمالك، وعلى الفور تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ المزيد:

"الوطن" تقدم 3 بلاغات للنيابة ضد رئيس نادي الزمالك

مسحة جديدة للاعبي الزمالك قبل مواجهة نادي مصر

رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام نادي مصر

دعوى قضائية لإقالة رئيس نادي الزمالك

عاجل.. كارثة في نادي الزمالك بعد سقوط طفل في حمام سباحة