العراق يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا وتحذيرات من انهيار المستشفيات

حذرت وزارة الصحة العراقية، من عدم قدرة النظام الصحي في البلاد على التعامل مع الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا، خاصة بعدما سجل العراق رقمًا قياسيًا من الإصابات يوم أمس الجمعة.

وأعلنت الصحة العراقية، عن تسجيل 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في العراق 252,075 إصابة، بينها 7,359 وفاة و191,368 حالة شفاء.

وقالت الصحة العراقية في بيانها يوم الجمعة: "بالرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، وبدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات بالتصاعد في الأيام القادمة، الأمر الذي نخشى من أن يؤدي إلى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية".