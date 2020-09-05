عاجل.. 8 طائرات روسية تعترض طريق 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دفعت بثماني طائرات مقاتلة لاعتراض ثلاث قاذفات استراتيجية أميركية من طراز "بي-52" خلال تحليقها فوق البحر الأسود.

وأوضح المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52H" تابعة للقوات المسلحة الجوية الأمريكية، أثناء تحليقها فوق مياه البحر الأسود بالقرب من حدود الدولة الروسية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف البيان أنه بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأميركية للمجال الجوي الروسي إقلاع 4 مقاتلات من طراز "سو-27" و4 مقاتلات من نوع "سو-30" من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه.

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة بعد ابتعاد القاذفات الأميركية عن الحدود الروسية.

وأكد البيان على أنه لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأميركية.